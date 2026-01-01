На Волині підліток із пістолета поранив дівчинку: як суд покарав матір хлопця





У протоколі про адмінпорушення вказано, що інцидент стався 21 квітня в селищі Мар’янівка Луцького району, пишуть



Як зазначено, неповнолітній на вулиці вистрелив із пневматичного пістолета в асфальтне покриття. Внаслідок пострілу куля відрекошетила та поцілила в ногу малолітній дівчинці, яка стояла поряд.



Матір підлітка звинуватили у неналежному виконанні батьківських обов’язків, мовляв, вона не забезпечила належний контроль за поведінкою сина, що призвело до адміністративного правопорушення.



Під час суду жінка провину визнала, розкаялася та просила суворо не карати.



Суддя, врахувавши, що волинянку вперше притягують до адмінвідповідальності, призначив їй 850 гривень штрафу. Пневматичний пістолет було конфісковано.

