На Волині двоє малолітніх дітей зникли з двору, де гуляли: викликали патрульних

На Волині патрульні допомогли розшукати дітей.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні у Ковелі патрульні отримали повідомлення: заявниця повідомила, що двоє малолітніх дітей — її син та племінник — зникли з двору, де гуляли.Інспектори оперативно прибули на місце та розпочали обстеження прилеглих територій. Патрульні знайшли дітей неподалік, і невдовзі вони вже були поруч із рідними."Закликаємо батьків частіше нагадувати дітям правила безпечної поведінки на вулиці: не відходити далеко без дозволу дорослих, не розмовляти з незнайомцями, не сідати до чужих автомобілів, повідомляти рідним, куди йдуть, та завжди залишатися на зв’язку. Такі прості правила можуть допомогти уникнути небезпечних ситуацій", - наголошують у поліції.