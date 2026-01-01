На Волині двоє малолітніх дітей зникли з двору, де гуляли: викликали патрульних
Сьогодні, 19:45
На Волині патрульні допомогли розшукати дітей.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні у Ковелі патрульні отримали повідомлення: заявниця повідомила, що двоє малолітніх дітей — її син та племінник — зникли з двору, де гуляли.
Інспектори оперативно прибули на місце та розпочали обстеження прилеглих територій. Патрульні знайшли дітей неподалік, і невдовзі вони вже були поруч із рідними.
"Закликаємо батьків частіше нагадувати дітям правила безпечної поведінки на вулиці: не відходити далеко без дозволу дорослих, не розмовляти з незнайомцями, не сідати до чужих автомобілів, повідомляти рідним, куди йдуть, та завжди залишатися на зв’язку. Такі прості правила можуть допомогти уникнути небезпечних ситуацій", - наголошують у поліції.
