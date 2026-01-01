Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 18 травня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 18 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-13° тепла, вдень 21-23° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 9-14°тепла, вдень 19-24° тепла

