США відновили санкції проти російської нафти

Дональда Трампа не продовжила дію тимчасового винятку, який дозволяв окремим країнам здійснювати морські закупівлі російської нафти, пише



Йдеться про ліцензію General License 134B Міністерства фінансів США, яка раніше дозволяла деяким державам, зокрема Індії, тимчасово продовжувати імпорт російської нафти, якщо вантажі були завантажені до введення санкційних дедлайнів.



Цей виняток запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили. У Вашингтоні пояснювали такі кроки необхідністю уникнення потенційної енергетичної кризи на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для глобальних морських маршрутів постачання нафти.



15 травня сенаторки-демократки Джин Шагін та Елізабет Воррен закликали адміністрацію США не продовжувати дію винятку, наголошуючи, що він не призвів до зниження цін на пальне для американців, але забезпечував мільярдні надходження до російського бюджету.



Схожу позицію висловив і голова комітету у закордонних справах Палати представників США Браян Маст, який підтримав посилення санкційного тиску на Москву, застерігаючи при цьому від можливих негативних наслідків для союзників США.



Послаблення санкцій проти Росії



13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.



Україна цей крок розкритикувала, зазначивши, що саме зменшення доходу Москви від енергоресурсів є надважливим для мирних зусиль.



Кількість коштів прямо пов’язана зі спроможностями окупантів продовжувати війну. Президент називав це послаблення "російським гачком".

