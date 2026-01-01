Шпигував для Росії за військовими об'єктами в Польщі: на Волині засудили завербованого українця





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



За даними досудового розслідування, з березня по серпень 2025 року обвинувачений перебував на території Польщі. З ним сконтактував невстановлений наразі співробітник ФСБ РФ, щоб залучити до агентурних відносин і ведення підривної діяльності проти України. На цю пропозицію чоловік погодився.



Від представника ФСБ Росії уродженець Дніпра впродовж шести місяців отримував завдання про збір і передачу інформації місць розташування промислових та військових об'єктів на території Польщі, які, в тому числі, працюють в інтересах забезпечення обороноздатності України.



У серпні 2025-го поблизу хімічного заводу в місті Бидгощ, що є одним із найбільших виробників вибухових речовин у світі, обвинувачений за допопогою відеореєстратора на автомобілі зняв територію довкола зазначеного заводу.



Також у серпні населеному пункті Бяле Блота чоловік провів зйомку території довкола електромеханічного заводу, що виробляє системи мінування й міни, детонатори й тактичні боєголовки до БпЛА тощо, з допомогою відеореєстратора за машині.



Того ж серпня обвинувачений записав на відеореєстратор територію Центру передового досвіду поліції НАТО в місті Бидгощ, що створений для навчання українських військових та обміну досвідом, і де також розташований Спільний центр аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна.



Ще одне відео чоловік зробив у місті Торунь поблизу Центру навчання ракетних військ та артилерії, де розташований полігон, який використовується для навчання союзних військ НАТО та України.



Усі відеозаписи чоловік пересилав співробітнику російської спецсужби через месенджер Telegram. Згідно з документами, які вивчав суд, уродженця Дніпра затримали польські правоохоронні органи.



Луцький слідчий ізолятор, де підсудний перебував під вартою з 13 вересня 2025 року, надав суду характеристику. У документі сказано, що чоловік має посередню характеристику, а також підтримує соціально-корисні зв'язки з рідними підтримує.



Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, обвинувачений страждає на психічний розлад у формі інфантильного розладу особистості, під час вчинення інкримінованих йому дій міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Свою вину під час судового засідання обвинувачений визнав повністю та погодився з кваліфікацією та обставинами вчинення злочину.



Колегія суддів Луцького міськрайонного суду визнала уродженця Дніпра винним у вчиненні державної зради проти України та призначила йому 8 років позбавленні волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві приватної власності.



Довідково: На вирок може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

