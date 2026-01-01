На Волині оштрафували батька, син якого із друзями попсував мотоциклами посіви буряків





Інцидент стався ввечері 13 квітня у Зимнівській громаді, пишуть



Як вказано у протоколі, хлопець 2010 року народження заради розваги проїхався мотоциклом просто по посівах цукрового буряка. Ба більше, юнак був із друзями, тож шкода, завдана посівам, була значною.



Зауважимо, поле належить агрономці та волонтерці Юлії Кротач. Жінка написала заяву до правоохоронних органів, а люди допомогли встановити особи мотоциклістів.



Справу стосовно одного із учасників інциденту роглядали у Володимирському районному суді. Оскільки порушник – неповнолітній, то до відповідальності притягнули його батька Миколу Я. На чоловіка склали прокол про адмінпорушення за ч. 3 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини, яка не досягла 16-річного віку).



Під час судового засідання волинянин провину визнав повністю. Також її було підтверджено протоколом про адмінпорушення та письмовими поясненнями.



Після розгляду усіх доказів суддя оштрафував Миколу Я. за адмінорушення на 850 гривень.

