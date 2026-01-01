Удари по Москві: які цілі уражено





У відомстві заявили, що Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни.



"Війна повертається туди, звідки прийшла", - зазначили у Міноборони.



За даними міністерства, Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорская", а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.



"Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі росію", - додали в Міноборони.



Які ще цілі опинились під ударом?



Російські Telegram-канали та OSINT-проєкти повідомляли, що під удар потрапили технопарк "Елма" та підприємство "Ангстрем" у Зеленограді - одному з центрів російської мікроелектроніки.



Крім того, OSINT-канали писали про удар по машинобудівному конструкторському бюро "Радуга" у Підмосков’ї. Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.



На тлі масованої атаки дронів тимчасово призупиняли роботу московського аеропорту "Шереметьєво". Поруч з аеропортом також фіксували задимлення та загоряння.

Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об'єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони у Threads.

