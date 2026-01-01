Ціни на Волині: здорожчав хліб та цукор
За останній місяць на споживчих ринках Волині вартість харчових продуктів зросла на 2,3%, загалом від початку року — на майже 5%.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.

Найбільше в квітні підвищилися ціни на продукти переробки зернових (на 17,5%). Вартість хліба і хлібопродуктів зросла на 6%.

Також в області подорожчали м'ясо птиці, цукор (+4%), фрукти (+3,8%), риба та продукти з риби (+3,3%), рис, кисломолочна продукція, сири, соняшникова олія (+2,2%), яловичина і телятина, свинина, макаронні вироби (+1,4%) і овочі.

Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках Волині зафіксували зниження цін на яйця (-7,9%), сало і молоко (-1,6%).

