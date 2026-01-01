Після поранення на фронті переніс 10 операцій: історія ветерана, який навчає дітей бальним танцям на Волині

Володимир Костирко після поранення на фронті переніс 10 операцій, протягом 40 днів був прикутий до ліжка. Зараз він навчає бальним танцям дітей та дорослих у центрі культури села Липини, що на Волині.







Раніше Володимир навчав дітей у Харкові. У квітні 2022 року рятував котів своїх учнів — вивозив тварин до Луцька. Каже, тут і залишився. На Волині створив сім’ю — разом з дружиною виховують дворічну доньку. Відкрив нову танцювальну школу, але влітку 2024 року потрапив у військо.



Танцюрист служив у 100 механізованій бригаді — займався безпілотниками. Поранення отримав на Торецькому напрямку у 2025 році. Після реабілітації пересів у крісло колісне.



"Після поранення найважче для мене було сприйняти ситуацію, що я вже не такий мобільний, як раніше. Одну ногу не міг піднімати вперед, бо в мене відсутня частина стегна, і рух був за допомогою кульшових суглобів", — розповідає Володимир Костирко.



Директорка центру культури у селі Липини, Тетяна Ковжук, каже, що, як почула історію Володимира, не вагаючись, запропонувала ветеранові роботу.



"Злякалася, коли він підняв свою партнерку — йому не можна цього у зв’язку з пораненням. Думаю: "Не дай Бог, зараз щось станеться". Відчитала його, а він: "Ви що, це ж я танцюю, я ж показую". Він живе цим", — додає Тетяна Ковжук.



Спершу у танцювальному класі Володимира займалися дві дитини. Зараз має дві групи: п'ять четверокласників та троє першокласників з другокласниками. Учні описують його як веселого, крутого та красивого вчителя.



"Уроки загружають, а танці розгружають навпаки", — каже учениця Віталіна.



Чоловік додає: його найбільша мрія — донести вихованцям, що танці — насправді хороша справа, і хоче бачити, як через 20–30 років його учні продовжуватимуть танцювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

