У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кафе: навколо місця встановили паркан та інформаційні таблички





Лебедів у цій частині парку почали помічати близько місяця тому, розповів у коментарі Леонід Баглай. А приблизно три тижні тому вони почали активно вити гніздо та стягувати очерет.



У соцмережах підприємець про це не повідомляв, аби не привертати зайвої уваги до птахів.



«Я не хотів, щоб туди ходило багато людей. Але коли інформація вже з’явилася у соцмережах, потрібно було пояснити людям, як поводитися біля гнізда», — каже він.



Після цього навколо місця встановили паркан та інформаційні таблички з правилами поведінки біля птахів.



Також біля гнізда встановили камеру спостереження. За словами Леоніда Баглая, ідея з’явилася після обговорень у соцмережах. Тепер можна спостерігати, хто підходить до гнізда і що там відбувається.



Камера автоматично реагує на рух людей поблизу берега та повертається до гнізда, коли вони відходять. Леонід не виключає можливості онлайн-трансляції, якщо знайдуться фахівці, які допоможуть її налаштувати.



Також наголошує, що лебеді оселилися у густонаселеному районі, де є багато потенційних небезпек. Окремо лучан просять не підпускати собак близько до гнізда, не годувати лебедів хлібом та стежити за дітьми.

