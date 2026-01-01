У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кафе: навколо місця встановили паркан та інформаційні таблички
Сьогодні, 12:17
У парку 900-річчя Луцька пара лебедів облаштувала гніздо біля тераси кафе «Луцька Венеція». Птахи вже висиджують яйця, а територію навколо гнізда обгородили та встановили інформаційні таблички для відвідувачів.
Лебедів у цій частині парку почали помічати близько місяця тому, розповів у коментарі misto.media власник закладу «Луцька Венеція» Леонід Баглай. А приблизно три тижні тому вони почали активно вити гніздо та стягувати очерет.
У соцмережах підприємець про це не повідомляв, аби не привертати зайвої уваги до птахів.
«Я не хотів, щоб туди ходило багато людей. Але коли інформація вже з’явилася у соцмережах, потрібно було пояснити людям, як поводитися біля гнізда», — каже він.
Після цього навколо місця встановили паркан та інформаційні таблички з правилами поведінки біля птахів.
Також біля гнізда встановили камеру спостереження. За словами Леоніда Баглая, ідея з’явилася після обговорень у соцмережах. Тепер можна спостерігати, хто підходить до гнізда і що там відбувається.
Камера автоматично реагує на рух людей поблизу берега та повертається до гнізда, коли вони відходять. Леонід не виключає можливості онлайн-трансляції, якщо знайдуться фахівці, які допоможуть її налаштувати.
Також наголошує, що лебеді оселилися у густонаселеному районі, де є багато потенційних небезпек. Окремо лучан просять не підпускати собак близько до гнізда, не годувати лебедів хлібом та стежити за дітьми.
