«Цілком справедлива відповідь». Зеленський підтвердив атаки українських безпілотників по Москві
Сьогодні, 17:40
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що саме українські безпілотники атакували Московський регіон у ніч проти 17 травня.
Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське.
За словами Зеленського, це «цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах».
«Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу», — зазначив він.
Президент також подякував Службі безпеки України та Силам оборони «за влучність». Дистанція від державного кордону України, за його словами, становить понад 500 км, а концентрація російських систем ППО в Московському регіоні — найбільша.
Нагадаємо, у ніч проти 17 травня ударні безпілотники атакували Москву та область. Вибухи чули у Москві, Зеленограді, Хімках, Лобні та Наро-Фомінську. За інформацією телеграм-каналів, під ударом опинилася наливна станція нафтопродуктів «Солнечногорская», що розташована в селі Дурикіно у Московській області.
Також був пошкоджений технопарк «Елма» та Московський нафтопереробний завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське.
За словами Зеленського, це «цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах».
«Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу», — зазначив він.
Президент також подякував Службі безпеки України та Силам оборони «за влучність». Дистанція від державного кордону України, за його словами, становить понад 500 км, а концентрація російських систем ППО в Московському регіоні — найбільша.
Нагадаємо, у ніч проти 17 травня ударні безпілотники атакували Москву та область. Вибухи чули у Москві, Зеленограді, Хімках, Лобні та Наро-Фомінську. За інформацією телеграм-каналів, під ударом опинилася наливна станція нафтопродуктів «Солнечногорская», що розташована в селі Дурикіно у Московській області.
Також був пошкоджений технопарк «Елма» та Московський нафтопереробний завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Цілком справедлива відповідь». Зеленський підтвердив атаки українських безпілотників по Москві
Сьогодні, 17:40
Шпигував для Росії за військовими об'єктами в Польщі: на Волині засудили завербованого українця
Сьогодні, 16:35
Дозатори для дезінфектантів: гігієна та безпека від «Соляріс»
Сьогодні, 15:36
На Волині оштрафували батька, син якого із друзями попсував мотоциклами посіви буряків
Сьогодні, 15:31
Росія вдарила по транспортній інфраструктурі Кривого Рогу
Сьогодні, 14:00