«Цілком справедлива відповідь». Зеленський підтвердив атаки українських безпілотників по Москві

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що саме українські безпілотники атакували Московський регіон у ніч проти 17 травня.

Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське.

За словами Зеленського, це «цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах».

«Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу», — зазначив він.

Президент також подякував Службі безпеки України та Силам оборони «за влучність». Дистанція від державного кордону України, за його словами, становить понад 500 км, а концентрація російських систем ППО в Московському регіоні — найбільша.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня ударні безпілотники атакували Москву та область. Вибухи чули у Москві, Зеленограді, Хімках, Лобні та Наро-Фомінську. За інформацією телеграм-каналів, під ударом опинилася наливна станція нафтопродуктів «Солнечногорская», що розташована в селі Дурикіно у Московській області.

Також був пошкоджений технопарк «Елма» та Московський нафтопереробний завод.

