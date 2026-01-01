Чекають щодня: у селищі на Волині — перша акція на підтримку безвісти зниклих бійців





До заходу долучилися родини захисників, волонтери, мешканці селища та представники місцевої влади. Загалом — майже сотня людей, розповіла Олена Данила.



За словами старости Благодатного старостинського округу Олени Леоненко, у селищі станом на 16 травня — 17 безвісти зниклих захисників.



"Для рідних, близьких — це люди, яких вони чекають щодня, живуть в тривозі, в надії на те, що ось буде обмін і він повернеться. Ми з вами, ми поряд. Ми не будемо мовчати, щоб весь світ знав і пам'ятав кожного", — звернулася староста до родин безвісти зниклих.



Оксана Ткачова чекає сина Віталія. 23 жовтня 2025 року він вийшов перший раз на бойову позицію і зник у Покровському районі на Донеччині. Жінка розповідає: у таких акціях у Луцьку, Нововолинську та Києві бере участь постійно.



"Після акції дуже важко, бо то все морально через серце перепускаєш. Але треба про себе нагадувати. Тут знайомимося з іншими матерями, родинами, підтримуємо одне одного", — каже Оксана Ткачова.



Організували акцію Олена Данила та Марія Баранова. Ці жінки також чекають на звістку про своїх чоловіків.



"Ми хочемо повернути всіх безвісти зниклих та полонених захисників України. В нашій родині також є горе. Ми чекаємо вже майже два роки. І для нас це важливо. Важлива підтримка, розуміння і важливо, щоб нас почули", — каже Марія Баранова.



"Важлива підтримка не тільки від влади, від міжнародних організацій, важлива підтримка й від самих людей. Війна стосується кожного: і тих, у кого рідні зниклі безвісти, і тих, у кого загинули, у кого воюють. Усіх”, — говорить Олена Данила.



Із підготовкою акції допомогли працівники і вихованці Будинку культури селища Благодатне, які підготували патріотичні музичні та літературні виступи.



Акція на підтримку безвісти зниклих у Благодатному стане традиційною: на центральній площі селища збиратимуться щомісяця, додала співорганізаторка Олена Данила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

