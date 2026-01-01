Чи очікувати магнітні бурі 18 травня: прогноз

У понеділок, 18 травня 2026 року, на Землі прогнозують підвищену магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).За даними Meteoprog, минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися шість спалахів класу С - такі спалахи суттєво не впливають на Землю - та чотири спалахи класу М.У понеділок геомагнітне поле Землі буде нестабільним і місцями досягатиме незначного штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність спалахів М-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.