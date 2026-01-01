У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Кобильком

Кобилька Олександра Вікторовича (24.07.1974 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Воїн загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області.



Поховали захисника Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



