У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Кобильком
Сьогодні, 18:08
Сьогодні, 22 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Кобилька Олександра Вікторовича (24.07.1974 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Воїн загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області.
Поховали захисника Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Воїн загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області.
Поховали захисника Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку анансували Фронтеру: коли відбудеться фестиваль
Сьогодні, 19:09
У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Кобильком
Сьогодні, 18:08
У Луцьку під час фестивалю їжі 15-річну дівчину уразило струмом на атракціоні: що кажуть організатори
Сьогодні, 17:30