Лучанку Ольгу Кревську призначили заступницею Міністра цифрової трансформації з євроінтеграції

Лучанкастала заступницею Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.Про це повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформаціїна своїй сторінці у Facebook.У дописі він зазначив, що команда Мінцифри посилює міжнародний напрям, а нова заступниця відповідатиме за інтеграцію України до європейського цифрового простору.За його словами, Ольга Кревська має значний досвід у сфері євроінтеграції та вже багато років працює у команді міністерства.Серед ключових напрямів її роботи — інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС, координація переговорного розділу «Цифрова трансформація та медіа», розвиток міжнародного партнерства та стратегічне планування цифрової трансформації за європейськими стандартами.У своєму дописі новопризначена заступниця Ольга Кревська також прокоментувала призначення: