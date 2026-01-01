Лучанку Ольгу Кревську призначили заступницею Міністра цифрової трансформації з євроінтеграції

Лучанка Ольга Кревська стала заступницею Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці у Facebook.

У дописі він зазначив, що команда Мінцифри посилює міжнародний напрям, а нова заступниця відповідатиме за інтеграцію України до європейського цифрового простору.

За його словами, Ольга Кревська має значний досвід у сфері євроінтеграції та вже багато років працює у команді міністерства.

Серед ключових напрямів її роботи — інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС, координація переговорного розділу «Цифрова трансформація та медіа», розвиток міжнародного партнерства та стратегічне планування цифрової трансформації за європейськими стандартами.

У своєму дописі новопризначена заступниця Ольга Кревська також прокоментувала призначення:

«Сьогодні Кабінет Міністрів України призначив мене заступником Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції. Для мене це велика честь і відповідальність.

У листопаді 2013 року, як і мільйони українців, я вийшла на Майдан свого міста відстоювати право України на європейське майбутнє. Сьогодні для мене особлива честь продовжувати цю справу з новою відповідальністю та можливістю працювати над інтеграцією України до європейського цифрового простору».

Міністерство цифрової трансформації України Міністерство цифрової трансформації України продовжує курс на цифрову інтеграцію з ЄС та розвиток міжнародної співпраці.

