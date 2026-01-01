Скільки вчителів мають відстрочку від мобілізації: результати перевірки шкіл у Луцьку
Сьогодні, 21:15
Після обшуків та затримань, які відбулися 1 травня у Луцькому ліцеї № 15, в усіх 37-ми навчальних закладах Луцької громади провели аудит.
Шукали порушення у порядку обліку військовозобов'язаних чоловіків, розповіли Суспільному у відповіді на інформаційний запит.
Чому провели аудит чоловіків-вчителів у школах Луцька
На початку травня директору, заступнику директора та секретарю Луцького ліцею №15 повідомили про підозри у розтраті та привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах.
За даними слідства, у навчальному закладі фіктивно працевлаштовували та системно табелювали робочий час чоловіків призовного віку, які фактично не виконували свої обов'язки і не бували на робочому місці.
Скільки чоловіків призовного віку працюють у школах Луцька
Загалом у комунальних закладах Луцької громади є 2714 педагогічних працівників, із них 107 працюють за сумісництвом. Більшість із працевлаштованих — жінки.
У відповіді на інформаційний запит в міському Департаменті освіти розповіли, що до початку повномасштабного вторгнення в школах громади офіційно працювали 338 чоловіків і 2412 жінок. У 2026 — 474 чоловіки і 2240 жінок.
Також у Департаменті зазначили, що бронювання військовозобов'язаних вчителів не передбачено, працівники призовного віку оформлюють відстрочку від мобілізації.
"Збір інформації про кількість вчителів-чоловіків окремо по кожному закладу освіти не передбачено", — йдеться у відповіді.
Результати аудиту в луцьких школах
Внутрішній аудит у луцьких школах тривала майже два тижні. В міському Департаменті освіти заявили, що "порушень у порядку обліку військовозобов'язаних працівників та фактично відпрацьованого часу із затвердженим розкладом занять у закладах освіти не виявлено".
Директору, заступнику деректора та секретарю Луцького ліцею №15 суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі доведення вини за за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
