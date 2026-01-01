За підозрюваного в корупції чиновника Луцькради внесли понад 3 мільйони гривень застави

Віталія Стрільчука, підозрюваного у вимаганні й одержанні 30 тисяч доларів хабаря, звільнили з-під варти під заставу. За інформацією «Сили правди», повну суму застави 3,3 мільйони гривень внесли одним платежем. Експосадовця підозрюють в тому, що він за гроші виготовив документи для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі.



Про внесення застави за Стрільчука йдеться у відповіді Волинського апеляційного суду на запит



На початку травня заступнику начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Віталію Стрільчуку правоохоронці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Йдеться про 30 тисяч доларів, які, за версією поліції, посадовець вимагав та отримав за виготовлення документів для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі. Папери про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру були необхідні суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.



7 травня стало відомо, що посадовця взяли під варту з правом внести заставу в розмірі 3,3 мільйона гривень. Як повідомили «Силі правди» у Волинському апеляційному суді, 12 травня за підозрюваного внесли усю суму застави, тож він вийшов з-під варти.



Зазначена застава була внесена одним платежем фізичною особою», – йдеться у відповіді на запит за підписом керівниці апарату Волинського апеляційного суду Оксани Підгайної.



13 травня Стрільчука звільнили з роботи у Луцькій міськраді за згодою сторін. Підставою стала його заява.

На початку травня заступнику начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Віталію Стрільчуку правоохоронці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Йдеться про 30 тисяч доларів, які, за версією поліції, посадовець вимагав та отримав за виготовлення документів для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі. Папери про відсутність об'єктів культурної спадщини на території піщаного кар'єру були необхідні суб'єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.7 травня стало відомо, що посадовця взяли під варту з правом внести заставу в розмірі 3,3 мільйона гривень. Як повідомили «Силі правди» у Волинському апеляційному суді, 12 травня за підозрюваного внесли усю суму застави, тож він вийшов з-під варти.Зазначена застава була внесена одним платежем фізичною особою», – йдеться у відповіді на запит за підписом керівниці апарату Волинського апеляційного суду Оксани Підгайної.13 травня Стрільчука звільнили з роботи у Луцькій міськраді за згодою сторін. Підставою стала його заява.

