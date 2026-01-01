За підозрюваного в корупції чиновника Луцькради внесли понад 3 мільйони гривень застави
Сьогодні, 21:45
Чиновника Луцької міської ради Віталія Стрільчука, підозрюваного у вимаганні й одержанні 30 тисяч доларів хабаря, звільнили з-під варти під заставу. За інформацією «Сили правди», повну суму застави 3,3 мільйони гривень внесли одним платежем. Експосадовця підозрюють в тому, що він за гроші виготовив документи для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі.
Про внесення застави за Стрільчука йдеться у відповіді Волинського апеляційного суду на запит «Сили правди» від 20 травня 2026 року.
На початку травня заступнику начальника відділу охорони культурної спадщини Луцькради Віталію Стрільчуку правоохоронці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Йдеться про 30 тисяч доларів, які, за версією поліції, посадовець вимагав та отримав за виготовлення документів для безперешкодного видобутку піску в Луцькому районі. Папери про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру були необхідні суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування надрами.
7 травня стало відомо, що посадовця взяли під варту з правом внести заставу в розмірі 3,3 мільйона гривень. Як повідомили «Силі правди» у Волинському апеляційному суді, 12 травня за підозрюваного внесли усю суму застави, тож він вийшов з-під варти.
Зазначена застава була внесена одним платежем фізичною особою», – йдеться у відповіді на запит за підписом керівниці апарату Волинського апеляційного суду Оксани Підгайної.
13 травня Стрільчука звільнили з роботи у Луцькій міськраді за згодою сторін. Підставою стала його заява.
