Скільки коштує полуниця на волинському ринку: огляд цін





Станом на 14 травня 2026 року на прилавках уже з’являються перші сезонні ягоди, а ціни поступово реагують на попит і пропозицію. Тож про вартість чи не перших у цьому році ягід дізнавався



Найбільше уваги покупців привертає полуниця – її вартість коливається від 180 до 200 гривень за кілограм. Попри досить високу ціну, ягода користується попитом, адже для багатьох це перший смак літа.



До слова, ягоду можа придбати як на вагу, так й одразу розфасованими лоточками по, орієнтовно, 500-1000 грамів.



А от яблука залишаються більш доступними – їх продають у середньому по 32-35 гривень за кілограм. Й це один із найбільш стабільних продуктів на ринку, який не втрачає популярності незалежно від сезону.



Продавці зазначають, що ціни на фрукти та овочі можуть змінюватися щотижня. На вартість впливають погодні умови, обсяги поставок і витрат на логістику, а з наближенням літа очікується збільшення пропозиції сезонної продукції, що впливатиме на здешевлення продукції.

У Ківерцях вранці традиційно людно – місцевий ринок зібрав продавців і покупців на черговий базарний день.

