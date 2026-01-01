РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області, - Зеленський
20 травня, 23:19
Росіяни розглядають сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про результати ставки, на якій з військовими, розвідками, СБУ та МЗС обговорювалось, що відбувається на напрямку Білорусь - Брянська область.
"Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", - заявив президент.
Зеленський додав, що розраховує на активну роботу українського МЗС щодо Білорусі - зокрема, необхідно посилити тиск і посилити координацію з партнерами України.
"Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", - наголосив він.
Глава держави заявив, що додаткові завдання, поки непублічні, щодо цієї загрози є для розвідки. Зеленський додав, що в України є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу з російської території.
