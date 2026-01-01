У Луцьку біля Варшавського ринку п'яний чоловік стріляв в перехожого





Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 14 травня, пише



Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 13 лютого 2026 року близько 15:00 біля центрального входу Варшавського ринку в Луцьку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений дістав пневматичний пістолет, направив його на потерпілого та здійснив постріл у бік правої гомілки. Потерпілий отримав легке тілесне ушкодження у вигляді забою м’яких тканин із садном.



У суді чоловік повністю визнав провину, щиро розкаявся та попросив вибачення у потерпілого. Потерпілий не мав до нього матеріальних чи моральних претензій та просив не застосовувати реальне позбавлення волі.



Прокурор просив призначити 3 роки позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Захист також наполягав на застосуванні більш м’якого покарання.



Суд врахував щире каяття, позитивні характеристики обвинуваченого, відсутність судимостей та позицію потерпілого. Водночас як обтяжуючу обставину враховано вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.



У підсумку суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування основного покарання з випробуванням на 1 рік. Крім того, суд скасував раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ухвалив стягнути з винного 3565,60 грн судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

