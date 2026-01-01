«Українська команда» передала полку безпілотних систем «Кракен» евакуаційний автомобіль

Волонтери «Української команди» передали евакомобіль бійцям полку «Кракен» на Лиманський напрямок.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Вчасна медична допомога, надана протягом «золотої години», підвищує шанси на виживання бійця до 90%. Тому кожен евакомобіль, переданий на передову, - це збереження життя і здоров’я наших бійців. «Українська команда» передала евакуаційне авто для медичної служби 21 полку безпілотних систем «Kraken» Третього армійського корпусу ЗСУ», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Волонтери зазначили, що 21 полк безпілотних систем сьогодні захищає Лиманський напрямок.

«Нехай наша підтримка надасть їм упевненості, що в критичний момент допомога прийде миттєво. А ми й надалі робимо все, щоб вони поверталися живими», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року надала військовим і цивільним, вже перевищила 500 мільйонів гривень.



