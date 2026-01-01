Волинська митниця попереджає про обмеження на ввезення харчових продуктів
Сьогодні, 20:56
На митному посту Устилуг почастішали випадки порушення митного законодавства під час ввезення громадянами харчових продуктів. Лише за одну добу волинські митники склали два протоколи за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України на «зеленому коридорі» пункту пропуску.
У двох жінок тимчасово вилучили понад 600 кілограмів харчових продуктів. За інформацією митників, мешканки прикордоння намагалися ввезти комерційні партії товарів без ознак приховування – продукція знаходилася у салонах автомобілів.
Про це повідомили на сторінці Волинської митниці у Facebook.
У Волинській митниці нагадують, що українське законодавство встановлює обмеження щодо ввезення громадянами товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД. Йдеться про продукти тваринного і рослинного походження, жири та олії, а також широкий перелік готових харчових продуктів.
Громадяни можуть ввозити харчові продукти для власного споживання на суму до 200 євро та у визначених обсягах:
у заводській упаковці – не більше однієї упаковки або до 2 кг кожного найменування на одну особу;
без упаковки – не більше 2 кг кожного найменування;
неподільний продукт, готовий до споживання – не більше однієї одиниці кожного найменування на особу.
Під час ввезення таких продуктів здійснюється їх декларування – усне або письмове. Недекларування товарів, що підпадають під встановлені обмеження, може призвести до штрафу та конфіскації продукції.
Також митники нагадують про суворі правила ввезення продуктів до Польща як країни ЄС. Зокрема, заборонено перевозити молоко та молочні продукти, м’ясо і м’ясні вироби, домашню консервацію та картоплю. Загальна вага сухих готових продуктів або снеків не повинна перевищувати 2 кг на особу.
За порушення правил ввезення до країн Євросоюзу громадянам може загрожувати заборона на в’їзд та штраф від 50 до 1000 євро.
