Коли відкриють пляжний сезон у Луцьку та де можна купатися





У Луцьку розпочалася активна підготовка до літнього пляжного сезону 2026 року. Цьогоріч у місті офіційно відкриють дві локації для відпочинку, а саме Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки та Теремнівську водойму. Купальний сезон стартує у червні та триватиме до кінця серпня.Про деталі підготовки журналістам ВСН розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради«Відповідно до розпорядження міського голови, ми в цьому році будемо відкривати два місця масового відпочинку громадян. Термін купального сезону — з 1 червня по 31 серпня 2026 року», — зазначив Юрій Кирилюк.Наразі Департамент ЖКГ приводить території у відповідність до санітарних норм, на берегах косять траву та вирубують чагарники. Також укладено договір із Волинським обласним центром контролю та профілактики хвороб для регулярного відбору проб води й ґрунту. Проте найбільшою проблемою наразі залишається кадровий голод — місту не вистачає плавців-рятувальників, яких за правилами має бути щонайменше двоє на кожному об'єкті.«Зараз проводимо підбір кандидатів у рятувальники, яких ми навчимо, застрахуємо та працевлаштуємо. Ми звернулися у вищі навчальні заклади, коледжі, дали оголошення на сайті, але поки що є недобір. Саме на річці Стир у нас зараз проблемка», — пояснив начальник відділу.Попри труднощі з людьми, фінансування на безпеку на воді виділили у повному обсязі. На реалізацію спеціальної міської програми на літній період передбачили 785 тисяч гривень.«Сюди входять і заходи по заробітній платі, і навчання, і обстеження підводної частини двох пляжів, а також закупівля спорядження для рятувальних постів», — розповів Юрій Кирилюк.Остаточну готовність зон відпочинку наприкінці травня перевірить спеціальна комісія за участю ДСНС та Держпродспоживслужби. У міськраді запевнили, що мають час, аби добрати людей і відкрити пляжі вчасно.

