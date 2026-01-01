Мурахи надовго зникнуть з вашого саду й городу: посипте ділянку ось цим — дієвий засіб від шкідників
Мурахи в саду та на городі на перший погляд здаються нешкідливими, але насправді вони можуть створювати чимало проблем. Ці шкідники розводять попелицю, пошкоджують коріння рослин і швидко утворюють цілі колонії, які важко контролювати. Багато городників шукають простий спосіб, який допоможе зменшити їхню активність без складної хімії. І такий метод справді існує, достатньо використати один доступний засіб, передає ТСН.

Що потрібно зробити, щоб мурах стало менше
Найпростіший і найдоступніший варіант — деревний попіл. Його достатньо розсипати тонким шаром у місцях скупчення мурах, біля мурашників або вздовж їхніх стежок.

Попіл працює одразу кількома способами:

порушує звичні маршрути мурах;

створює для них несприятливе середовище;

знижує активність колонії;

відлякує комах природним способом.

Особливо ефективно використовувати його після дощу або легкого зволоження ґрунту.

Як правильно використовувати деревний попіл на городі
Щоб метод працював максимально ефективно, варто дотримуватися простих правил:

посипати попелом безпосередньо мурашники та доріжки;

оновлювати шар після дощу та поливання;

обробляти не лише саму ділянку, а й усі місця активності комах;

поєднувати з регулярним прибиранням рослинних залишків.

Такий підхід поступово зменшує кількість мурах і стримує їхнє повернення, адже деревний попіл змінює умови середовища, роблячи його менш комфортним для колонії. Мурахи уникають сухих, лужних ділянок і поступово переміщуються в інші місця.

Як результат, зменшується активність шкідників, руйнуються їхні стежки, скорочується кількість нових мурашників.

