Мурахи надовго зникнуть з вашого саду й городу: посипте ділянку ось цим — дієвий засіб від шкідників
Сьогодні, 03:11
Мурахи в саду та на городі на перший погляд здаються нешкідливими, але насправді вони можуть створювати чимало проблем. Ці шкідники розводять попелицю, пошкоджують коріння рослин і швидко утворюють цілі колонії, які важко контролювати. Багато городників шукають простий спосіб, який допоможе зменшити їхню активність без складної хімії. І такий метод справді існує, достатньо використати один доступний засіб, передає ТСН.
Що потрібно зробити, щоб мурах стало менше
Найпростіший і найдоступніший варіант — деревний попіл. Його достатньо розсипати тонким шаром у місцях скупчення мурах, біля мурашників або вздовж їхніх стежок.
Попіл працює одразу кількома способами:
порушує звичні маршрути мурах;
створює для них несприятливе середовище;
знижує активність колонії;
відлякує комах природним способом.
Особливо ефективно використовувати його після дощу або легкого зволоження ґрунту.
Як правильно використовувати деревний попіл на городі
Щоб метод працював максимально ефективно, варто дотримуватися простих правил:
посипати попелом безпосередньо мурашники та доріжки;
оновлювати шар після дощу та поливання;
обробляти не лише саму ділянку, а й усі місця активності комах;
поєднувати з регулярним прибиранням рослинних залишків.
Такий підхід поступово зменшує кількість мурах і стримує їхнє повернення, адже деревний попіл змінює умови середовища, роблячи його менш комфортним для колонії. Мурахи уникають сухих, лужних ділянок і поступово переміщуються в інші місця.
Як результат, зменшується активність шкідників, руйнуються їхні стежки, скорочується кількість нових мурашників.
