Мурахи надовго зникнуть з вашого саду й городу: посипте ділянку ось цим — дієвий засіб від шкідників





Що потрібно зробити, щоб мурах стало менше

Найпростіший і найдоступніший варіант — деревний попіл. Його достатньо розсипати тонким шаром у місцях скупчення мурах, біля мурашників або вздовж їхніх стежок.



Попіл працює одразу кількома способами:



порушує звичні маршрути мурах;



створює для них несприятливе середовище;



знижує активність колонії;



відлякує комах природним способом.



Особливо ефективно використовувати його після дощу або легкого зволоження ґрунту.



Як правильно використовувати деревний попіл на городі

Щоб метод працював максимально ефективно, варто дотримуватися простих правил:



посипати попелом безпосередньо мурашники та доріжки;



оновлювати шар після дощу та поливання;



обробляти не лише саму ділянку, а й усі місця активності комах;



поєднувати з регулярним прибиранням рослинних залишків.



Такий підхід поступово зменшує кількість мурах і стримує їхнє повернення, адже деревний попіл змінює умови середовища, роблячи його менш комфортним для колонії. Мурахи уникають сухих, лужних ділянок і поступово переміщуються в інші місця.



Як результат, зменшується активність шкідників, руйнуються їхні стежки, скорочується кількість нових мурашників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мурахи в саду та на городі на перший погляд здаються нешкідливими, але насправді вони можуть створювати чимало проблем. Ці шкідники розводять попелицю, пошкоджують коріння рослин і швидко утворюють цілі колонії, які важко контролювати. Багато городників шукають простий спосіб, який допоможе зменшити їхню активність без складної хімії. І такий метод справді існує, достатньо використати один доступний засіб, передає ТСН Що потрібно зробити, щоб мурах стало меншеНайпростіший і найдоступніший варіант — деревний попіл. Його достатньо розсипати тонким шаром у місцях скупчення мурах, біля мурашників або вздовж їхніх стежок.Попіл працює одразу кількома способами:порушує звичні маршрути мурах;створює для них несприятливе середовище;знижує активність колонії;відлякує комах природним способом.Особливо ефективно використовувати його після дощу або легкого зволоження ґрунту.Як правильно використовувати деревний попіл на городіЩоб метод працював максимально ефективно, варто дотримуватися простих правил:посипати попелом безпосередньо мурашники та доріжки;оновлювати шар після дощу та поливання;обробляти не лише саму ділянку, а й усі місця активності комах;поєднувати з регулярним прибиранням рослинних залишків.Такий підхід поступово зменшує кількість мурах і стримує їхнє повернення, адже деревний попіл змінює умови середовища, роблячи його менш комфортним для колонії. Мурахи уникають сухих, лужних ділянок і поступово переміщуються в інші місця.Як результат, зменшується активність шкідників, руйнуються їхні стежки, скорочується кількість нових мурашників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію