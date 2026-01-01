Чим підгодувати розсаду огірків після садіння у ґрунт: перше підживлення





Що потрібно для садіння «перетриманої» розсади огірків

Якщо весна видалася холодною, розсада огірків часто переростає і може знаходитися в горщиках понад 40 днів. За такого тривалого перебування в обмеженому об’ємі землі коріння починає страждати, а листя зазвичай набуває хворобливого жовтого відтінку.



Під час висадження таких «перетриманих» рослин на грядку вкрай важливо одразу задіяти комплексний підхід. У такому разі фахівці рекомендують таку схему порятунку під час садіння у ґрунт:



Стимуляція коріння — обов’язковий полив спеціальними укорінювальними засобами для кращої адаптації.



Використання органо-мінерального добрива з підвищеним вмістом азоту. Оптимальною для перших днів є формула, де переважає перший показник, наприклад, 15% азоту, 7% фосфору та 7% калію.



Навіть якщо ґрунт на городі ще залишається доволі прохолодним, такий стартовий набір дозволяє саджанцям повністю адаптуватися вже за 4 дні. Листя відновлює свій насичений зелений колір, а це означає, що рослини повністю прижилися і готові до наступного кроку — підживлення «для врожаю».



Правильне формування куща: на що звернути увагу

Перед внесенням добрив необхідно оглянути кущі, особливо якщо вирощуються сучасні самозапильні гібриди. Важливим етапом догляду на старті є засліплення нижніх пазух — видалення перших бічних пагонів та маленьких зачатків огірочків. Зазвичай городники повністю очищають перші дві пазухи, щоб кущ не витрачав сили на ранні поодинокі плоди, а нарощував міцне стебло та коріння.



Якщо після очищення нижніх зон рослина все одно виглядає блідою або розвивається занадто повільно, процедуру засліплення варто продовжити ще на дві пазухи вище. Проте, якщо колір листя покращився, а кущ демонструє впевнений ріст, вищі пазухи можна залишати недоторканими. Наступне завдання — підштовхнути формування та наливання плодів.



Варіант №1: органічна класика з курника



Традиційним і дуже ефективним першим добривом для огіркових грядок вважається настій курячого посліду. Огірки дуже чуйні на таку органіку на початкових етапах вегетації, оскільки вона містить збалансований комплекс поживних речовин, необхідних саме цій культурі.



Приготувати такий розчин самостійно нескладно, хоча процес потребує часу та терпіння через специфічний неприємний запах. Готовий концентрований настій розводять у такій пропорції — 0,5 літра органічного концентрату на 10 літрів чистої води.



Під кожен кущ виливають приблизно по 1 літру робочого розчину. Якщо погода стоїть спекотна, норму поливу збільшують, адже велике листя огірка активно випаровує вологу. Вносити таке підживлення по сухому ґрунту категорично заборонено — грядка обов’язково має бути попередньо добре зволоженою звичайною водою.



Варіант №2: чиста та швидка альтернатива з магазину



Далеко не кожен дачник має можливість чи бажання працювати з натуральним курячим послідом через специфіку його заготівлі. Сучасна агрохімія пропонує чудову заміну, яка працює на відкритому ґрунті не менш ефективно і не забруднює руки.



Замість звичних універсальних добрив з рівною формулою (на кшталт 20-20-20), для огірків ідеальним вибором стане мінеральний комплекс із формулою 18-18-18, але з обов’язковим додаванням магнію.



Чому магній такий важливий для огірка? На відміну від багатьох інших культур, огірки мають підвищену потребу в магнії. Саме цей мікроелемент забезпечує швидкий розвиток, покращує майбутнє плодоношення та робить листя і самі плоди яскраво-зеленими. До речі, у натуральному курячим посліді магній присутній від природи, саме тому він так добре працює.



На ринку представлено кілька варіантів таких професійних водорозчинних добрив — італійське добриво «Майстер» (Master 18-18-18+Mg), яке демонструє високу якість, але має відповідну ціну. Бюджетний аналог — ізраїльське добриво «Поліфіт» (Poly-Feed) з абсолютно аналогічною формулою та вмістом магнію. Воно коштує значно дешевше і чудово підходить як для звичайного підкореневого поливу, так і для внесення через системи крапельного зрошення на городі.



Обидва варіанти мінеральних комплексів повністю розчиняються у воді без залишку і починають діяти миттєво. Своєчасний старт із правильним живленням дозволить рослинам у відкритому ґрунті швидко наздогнати згаяний через холоди час і потішить господарів першим хрустким врожаєм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Висадження розсади огірків у відкритий ґрунт — це завжди стрес для рослин. Часто через примхи погоди та затяжні весняні холоди саджанці доводиться перетримувати в стаканчиках, через що вони виснажуються, втрачають колір і зупиняються в рості. Досвідчені городники знають, що правильне перше підживлення здатне не просто повернути рослини до життя, а й суттєво наблизити появу перших соковитих огірочків на грядках, пише ТСН Що потрібно для садіння «перетриманої» розсади огірківЯкщо весна видалася холодною, розсада огірків часто переростає і може знаходитися в горщиках понад 40 днів. За такого тривалого перебування в обмеженому об’ємі землі коріння починає страждати, а листя зазвичай набуває хворобливого жовтого відтінку.Під час висадження таких «перетриманих» рослин на грядку вкрай важливо одразу задіяти комплексний підхід. У такому разі фахівці рекомендують таку схему порятунку під час садіння у ґрунт:Стимуляція коріння — обов’язковий полив спеціальними укорінювальними засобами для кращої адаптації.Використання органо-мінерального добрива з підвищеним вмістом азоту. Оптимальною для перших днів є формула, де переважає перший показник, наприклад, 15% азоту, 7% фосфору та 7% калію.Навіть якщо ґрунт на городі ще залишається доволі прохолодним, такий стартовий набір дозволяє саджанцям повністю адаптуватися вже за 4 дні. Листя відновлює свій насичений зелений колір, а це означає, що рослини повністю прижилися і готові до наступного кроку — підживлення «для врожаю».Правильне формування куща: на що звернути увагуПеред внесенням добрив необхідно оглянути кущі, особливо якщо вирощуються сучасні самозапильні гібриди. Важливим етапом догляду на старті є засліплення нижніх пазух — видалення перших бічних пагонів та маленьких зачатків огірочків. Зазвичай городники повністю очищають перші дві пазухи, щоб кущ не витрачав сили на ранні поодинокі плоди, а нарощував міцне стебло та коріння.Якщо після очищення нижніх зон рослина все одно виглядає блідою або розвивається занадто повільно, процедуру засліплення варто продовжити ще на дві пазухи вище. Проте, якщо колір листя покращився, а кущ демонструє впевнений ріст, вищі пазухи можна залишати недоторканими. Наступне завдання — підштовхнути формування та наливання плодів.Традиційним і дуже ефективним першим добривом для огіркових грядок вважається настій курячого посліду. Огірки дуже чуйні на таку органіку на початкових етапах вегетації, оскільки вона містить збалансований комплекс поживних речовин, необхідних саме цій культурі.Приготувати такий розчин самостійно нескладно, хоча процес потребує часу та терпіння через специфічний неприємний запах. Готовий концентрований настій розводять у такій пропорції — 0,5 літра органічного концентрату на 10 літрів чистої води.Під кожен кущ виливають приблизно по 1 літру робочого розчину. Якщо погода стоїть спекотна, норму поливу збільшують, адже велике листя огірка активно випаровує вологу. Вносити таке підживлення по сухому ґрунту категорично заборонено — грядка обов’язково має бути попередньо добре зволоженою звичайною водою.Далеко не кожен дачник має можливість чи бажання працювати з натуральним курячим послідом через специфіку його заготівлі. Сучасна агрохімія пропонує чудову заміну, яка працює на відкритому ґрунті не менш ефективно і не забруднює руки.Замість звичних універсальних добрив з рівною формулою (на кшталт 20-20-20), для огірків ідеальним вибором стане мінеральний комплекс із формулою 18-18-18, але з обов’язковим додаванням магнію.Чому магній такий важливий для огірка? На відміну від багатьох інших культур, огірки мають підвищену потребу в магнії. Саме цей мікроелемент забезпечує швидкий розвиток, покращує майбутнє плодоношення та робить листя і самі плоди яскраво-зеленими. До речі, у натуральному курячим посліді магній присутній від природи, саме тому він так добре працює.На ринку представлено кілька варіантів таких професійних водорозчинних добрив — італійське добриво «Майстер» (Master 18-18-18+Mg), яке демонструє високу якість, але має відповідну ціну. Бюджетний аналог — ізраїльське добриво «Поліфіт» (Poly-Feed) з абсолютно аналогічною формулою та вмістом магнію. Воно коштує значно дешевше і чудово підходить як для звичайного підкореневого поливу, так і для внесення через системи крапельного зрошення на городі.Обидва варіанти мінеральних комплексів повністю розчиняються у воді без залишку і починають діяти миттєво. Своєчасний старт із правильним живленням дозволить рослинам у відкритому ґрунті швидко наздогнати згаяний через холоди час і потішить господарів першим хрустким врожаєм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію