«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова

Володимир Зеленський.



Про це повідомив Зеленський на брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду в Києві, пише



"Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас проходить інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю", - сказав президент.



За словами Зеленського, "деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і народ".



"З різних причин. Всі ці причини – я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую: будь-якого залежить тільки від цього. Чим я й займаюся", – додав він.



Зеленський також додав, що повністю підтримує реформу СБУ.



"Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу – ІФ) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського. Союзу", – зазначив президент.



24 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зміна керівництва Служби безпеки України та будь-якого іншого правоохоронного органу в державі залежить від результатів їхньої інспекції, заявив президентПро це повідомив Зеленський на брифінгу з президенткою Молдовив Києві, пише Українська правда "Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас проходить інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю", - сказав президент.За словами Зеленського, "деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і народ"."З різних причин. Всі ці причини – я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую: будь-якого залежить тільки від цього. Чим я й займаюся", – додав він.Зеленський також додав, що повністю підтримує реформу СБУ."Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу – ІФ) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського. Союзу", – зазначив президент.24 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови СБУчерез низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

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