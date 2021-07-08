На Волині минулої доби виявили майже дві тисячі рослин маку

Майже дві тисячі рослин маку снотворного виявили минулої доби поліцейські Ковельського районного управління поліції на присадибних ділянках мешканців району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У селі Заозерне на Любомльщині на земельній ділянці місцевої мешканки виявили 450 рослин маку.На Старовижівщині, у селі Глухи, на присадибній ділянці місцевої жительки виявили 1200 рослин маку.Усі рослини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1, ч.2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України. Санкція статті, передбачає, зокрема, від обмеження волі до трьох років до позбавлення волі від трьох до семи років."Вкотре нагадуємо громадянам, що відповідно до чинного законодавства, за незаконні посіви маку та конопель передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", - наголошують у поліції.