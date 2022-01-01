Через «Ягодин» троє чоловіків намагалися виїхати з підробленими документами





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Чоловіки призивного віку, під час проходження прикордонного контролю на виїзд з України, пред’явили документи із явними ознаками підробки: довідки військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.



На місце виїжджала слідчо-оперативна група відділення № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції. Факти правопорушення задокументували та вилучили речові докази.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3, ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 червня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці задокументували три факти використання підроблених документів мешканцями Дніпра, Харкова та Миколаївської області.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Чоловіки призивного віку, під час проходження прикордонного контролю на виїзд з України, пред’явили документи із явними ознаками підробки: довідки військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.На місце виїжджала слідчо-оперативна група відділення № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції. Факти правопорушення задокументували та вилучили речові докази.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3, ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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