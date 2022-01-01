Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід

Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід
У Львівській міській дитячій клінічній лікарні виконали рідкісну операцію. Дівчинці з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб ще чотири роки тому і отримала важкі опіки ШКТ, сформували штучний стравохід.

Про це повідомляють у пресслужбі Першого медоб’єднання Львова.

"Зараз Олі шість років. Коли їй було два, вона ненароком випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували - розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому - трубочку в животику, по якій їжа вводилася просто у шлунок", - йдеться у повідомленні медиків.

Окрім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну - слину вона ковтати не могла і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Єдиним виходом була реконструктивна операція - заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом.
Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід

"Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Штучний стравохід наші спеціалісти сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень - пити воду", - йдеться у повідомленні медиків.

Пацієнтка приїде на планове обстеження, їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою.
Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід
Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід

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Теги: медики, Львів, лікарня, Луцьк
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