Дитині з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб, у Львові сформували штучний стравохід





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"Зараз Олі шість років. Коли їй було два, вона ненароком випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували - розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому - трубочку в животику, по якій їжа вводилася просто у шлунок", - йдеться у повідомленні медиків.



Окрім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну - слину вона ковтати не могла і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Єдиним виходом була реконструктивна операція - заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом.



"Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Штучний стравохід наші спеціалісти сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень - пити воду", - йдеться у повідомленні медиків.



Пацієнтка приїде на планове обстеження, їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській міській дитячій клінічній лікарні виконали рідкісну операцію. Дівчинці з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб ще чотири роки тому і отримала важкі опіки ШКТ, сформували штучний стравохід.Про це повідомляють у пресслужбі Першого медоб’єднання Львова."Зараз Олі шість років. Коли їй було два, вона ненароком випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували - розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому - трубочку в животику, по якій їжа вводилася просто у шлунок", - йдеться у повідомленні медиків.Окрім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну - слину вона ковтати не могла і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Єдиним виходом була реконструктивна операція - заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом."Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Штучний стравохід наші спеціалісти сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень - пити воду", - йдеться у повідомленні медиків.Пацієнтка приїде на планове обстеження, їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою.

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