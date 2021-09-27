У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО

У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі продають лавандові букети, вирощені в обителі.

Про це повідомляють у Центрі туристичної інформації та паломництва "ZHYDYCHYN CENTER".

"Старанно формуємо Ваші замовлення, дбаючи про найменші деталі", - йдеться у дописі.

Свіжозрізані букети лаванди формують у букети, які складаються із 100-120 суцвіть. Вартує така лавандова композиція 75 гривень.

Замовлення можна оформити за телефоном +380671042288, або у приватних повідомленнях Zhydychyn Center - Жидичин Центр

Також можна домовитися про доставку та відправлення "Новою поштою".


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Теги: Волинь, Жидичин, лаванда
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