У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО

У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі продають лавандові букети, вирощені в обителі.Про це повідомляють у Центрі туристичної інформації та паломництва "ZHYDYCHYN CENTER"."Старанно формуємо Ваші замовлення, дбаючи про найменші деталі", - йдеться у дописі.Свіжозрізані букети лаванди формують у букети, які складаються із 100-120 суцвіть. Вартує така лавандова композиція 75 гривень.Замовлення можна оформити за телефоном +380671042288, або у приватних повідомленнях Zhydychyn Center - Жидичин ЦентрТакож можна домовитися про доставку та відправлення "Новою поштою".