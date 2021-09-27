У монастирі біля Луцька продають лавандові букети. ФОТО
Сьогодні, 06:31
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі продають лавандові букети, вирощені в обителі.
Про це повідомляють у Центрі туристичної інформації та паломництва "ZHYDYCHYN CENTER".
"Старанно формуємо Ваші замовлення, дбаючи про найменші деталі", - йдеться у дописі.
Свіжозрізані букети лаванди формують у букети, які складаються із 100-120 суцвіть. Вартує така лавандова композиція 75 гривень.
Замовлення можна оформити за телефоном +380671042288, або у приватних повідомленнях Zhydychyn Center - Жидичин Центр
Також можна домовитися про доставку та відправлення "Новою поштою".
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Про це повідомляють у Центрі туристичної інформації та паломництва "ZHYDYCHYN CENTER".
"Старанно формуємо Ваші замовлення, дбаючи про найменші деталі", - йдеться у дописі.
Свіжозрізані букети лаванди формують у букети, які складаються із 100-120 суцвіть. Вартує така лавандова композиція 75 гривень.
Замовлення можна оформити за телефоном +380671042288, або у приватних повідомленнях Zhydychyn Center - Жидичин Центр
Також можна домовитися про доставку та відправлення "Новою поштою".
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