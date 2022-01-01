Волинські рятувальники показали, як знешкоджують російські боєприпаси на Чернігівщині. ВІДЕО

Протягом тижня на території Чернігівської області волинські сапери ДСНС обстежили 67 домогосподарств.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Волинські сапери вилучили та знешкодили 15 касетних елементів РСЗВ Ураган, 5 гранатометних пострілів, 1 протитанкову міну, 3 касетних бойових частин РСЗВ Ураган, 47 мінометних мін та 32 артилерійські снаряди різних калібрів."Одним з найскладніших завдань для наших піротехніків стало знищення касетної бойової частини Урагану з касетними елементами, які не підлягають транспортуванню, тому знищувати потрібно на місці, а до житлового будинку лишалося пару метрів.... Вони, як завжди, спрацювали на відмінно - провели заходи із захисту будинків від осколків та вибухової хвилі", - йдеться на сторінці рятувальників.