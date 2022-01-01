Волинські рятувальники показали, як знешкоджують російські боєприпаси на Чернігівщині. ВІДЕО

Волинські рятувальники показали, як знешкоджують російські боєприпаси на Чернігівщині. ВІДЕО
Протягом тижня на території Чернігівської області волинські сапери ДСНС обстежили 67 домогосподарств.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Волинські сапери вилучили та знешкодили 15 касетних елементів РСЗВ Ураган, 5 гранатометних пострілів, 1 протитанкову міну, 3 касетних бойових частин РСЗВ Ураган, 47 мінометних мін та 32 артилерійські снаряди різних калібрів.

"Одним з найскладніших завдань для наших піротехніків стало знищення касетної бойової частини Урагану з касетними елементами, які не підлягають транспортуванню, тому знищувати потрібно на місці, а до житлового будинку лишалося пару метрів.... Вони, як завжди, спрацювали на відмінно - провели заходи із захисту будинків від осколків та вибухової хвилі", - йдеться на сторінці рятувальників.


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Теги: Волинь, сапери, Чернігівщина, розмінування
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