Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку

У жіночій консультації Нововолинської міської лікарні встановили сучасний апарат – кольпоскоп Scaner з цифровою відеосистемою. Кольпоскопія є одним із найкращих способів раннього виявлення патологій шийки маткиПро це повідомляють на сторінці лікарні.На монітор за допомогою високоточної оптичної системи виводиться збільшене зображення в кольорі."Рання діагностика може врятувати життя багатьом жінкам", - йдеться у дописі.Додають, що це дослідження безболісне та не потребує спеціальної підготовки.Пацієнтки мають змогу спостерігати процес дослідження на екрані монітора. Кожна жінка отримує розгорнутий результат огляду, запевняють медики.Обстеження для жінок є безплатним. Його проводять в кабінеті патології шийки матки наші досвідчені акушери-гінекологи.