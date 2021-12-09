Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку
Сьогодні, 20:22
У жіночій консультації Нововолинської міської лікарні встановили сучасний апарат – кольпоскоп Scaner з цифровою відеосистемою. Кольпоскопія є одним із найкращих способів раннього виявлення патологій шийки матки
Про це повідомляють на сторінці лікарні.
На монітор за допомогою високоточної оптичної системи виводиться збільшене зображення в кольорі.
"Рання діагностика може врятувати життя багатьом жінкам", - йдеться у дописі.
Додають, що це дослідження безболісне та не потребує спеціальної підготовки.
Пацієнтки мають змогу спостерігати процес дослідження на екрані монітора. Кожна жінка отримує розгорнутий результат огляду, запевняють медики.
Обстеження для жінок є безплатним. Його проводять в кабінеті патології шийки матки наші досвідчені акушери-гінекологи.
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Про це повідомляють на сторінці лікарні.
На монітор за допомогою високоточної оптичної системи виводиться збільшене зображення в кольорі.
"Рання діагностика може врятувати життя багатьом жінкам", - йдеться у дописі.
Додають, що це дослідження безболісне та не потребує спеціальної підготовки.
Пацієнтки мають змогу спостерігати процес дослідження на екрані монітора. Кожна жінка отримує розгорнутий результат огляду, запевняють медики.
Обстеження для жінок є безплатним. Його проводять в кабінеті патології шийки матки наші досвідчені акушери-гінекологи.
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