Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку

Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку
У жіночій консультації Нововолинської міської лікарні встановили сучасний апарат – кольпоскоп Scaner з цифровою відеосистемою. Кольпоскопія є одним із найкращих способів раннього виявлення патологій шийки матки

Про це повідомляють на сторінці лікарні.

На монітор за допомогою високоточної оптичної системи виводиться збільшене зображення в кольорі.

"Рання діагностика може врятувати життя багатьом жінкам", - йдеться у дописі.

Додають, що це дослідження безболісне та не потребує спеціальної підготовки.
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку

Пацієнтки мають змогу спостерігати процес дослідження на екрані монітора. Кожна жінка отримує розгорнутий результат огляду, запевняють медики.
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку

Обстеження для жінок є безплатним. Його проводять в кабінеті патології шийки матки наші досвідчені акушери-гінекологи.
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку

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Теги: лікарня, Нововолинськ, діагностика раку
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