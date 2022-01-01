Погода у Луцьку на завтра, 30 червня
Сьогодні, 20:00
Перша половина дня у Луцьку 30 червня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 19°С до 32°С.
Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна звенить, а дуб - стогне, значить бурі не оминути.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 19°С до 32°С.
Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна звенить, а дуб - стогне, значить бурі не оминути.
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Погода у Луцьку на завтра, 30 червня
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