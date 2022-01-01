Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі

Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі
30 червня зони митного контролю митних постів "Луцьк" і "Ковель", працюватимуть у посиленому складі та за подовженим графіком роботи.

Про це повідомляють у Волинській митниці.

Зауважують, що таке рішення прийняте керівництвом, аби задовольнити ажіотажний попит громадян України на випуск у вільний обіг транспортних засобів із застосуванням пільг щодо сплати митних платежів.

Зокрема, посадові особи митного поста "Луцьк" здійснюватимуть митні процедури до 22.30, а посадові особи митного поста "Ковель" - цілодобово, у посиленому складі до 23.00 (з урахуванням початку комендантської години на Волині).

Нагадаємо, з 1 липня в Україні планують відмінити пільгове розмитнення авто. Наприкінці червня біля кордону з Україною утворилися величезні черги. Зокрема, на МПП «Устилуг» з польського боку на в’їзд чекало до півтори тисячі легкових автобілів, які очікували на розмитнення.

Станом на 29 червня на в’їзд чекають близько 900 легкових автівок.

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Теги: митні пости, Луцьк, Ковель, графік роботи
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