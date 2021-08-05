Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим

Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим
Між Україною та Індонезією можуть встановити безвізовий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.

"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент Індонезії Відодо приїхав до Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Індонезія, Україна, безвіз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині провели першу в Україні унікальну симультанну операцію
Сьогодні, 19:22
Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі
Сьогодні, 19:10
Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим
Сьогодні, 19:00
Харківщину обстрілювали з танків та мінометів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:39
На волинських пунктах пропуску – черги з 900 легковиків та 800 вантажівок
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Українцям дозволили подорожувати без віз до заморських територій Франції Українцям дозволили подорожувати без віз до заморських територій Франції
05 серпень, 2021, 03:18
Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів Українці зможуть їздити без віз на 5 карибських островів
02 березень, 2021, 03:17
Від завтра, 1 березня, для українців діятимуть ще два безвізи Від завтра, 1 березня, для українців діятимуть ще два безвізи
28 лютий, 2021, 16:11
Україна підписала безвіз з острівною державою в Карибському басейні Україна підписала безвіз з острівною державою в Карибському басейні
26 листопад, 2020, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 30 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині провели першу в Україні унікальну симультанну операцію
Сьогодні, 19:22
 0
Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі
Сьогодні, 19:10
 0
Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8