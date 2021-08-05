Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим
Сьогодні, 19:00
Між Україною та Індонезією можуть встановити безвізовий режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.
"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент Індонезії Відодо приїхав до Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.
"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент Індонезії Відодо приїхав до Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині провели першу в Україні унікальну симультанну операцію
Сьогодні, 19:22
Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим
Сьогодні, 19:00
Медіа