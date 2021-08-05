Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим





Про це повідомляє Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.



"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент Індонезії Відодо приїхав до Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між Україною та Індонезією можуть встановити безвізовий режим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Українина спільному брифінгу з президентом Індонезії"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент Індонезії Відодо приїхав до Києва.

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