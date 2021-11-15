На Волині провели першу в Україні унікальну симультанну операцію





Про це



68-річний пацієнт звернувся до фахівців центру ендоурології Ковельського МТМО зі скаргами на домішки крові у сечі. Чоловіку пів року тому провели дистанційну літотрипсію каменя лівої нирки, проте стався рецидив.



Обстеження на комп’ютерному томографі показали наявність в нирці коралоподібного каменя розміром 38х28 мм та доброякісного пухлинного утвору до 3 см в діаметрі з неоднорідним кровотоком у центрі, який знаходився на судинній ніжці лівої нирки.



З метою виключення аневризми гілок лівої ниркової артерії лікарі зробили селективну нефроангіографію, яка підтвердила втрату зв’язку нирки з артерією.



"Досить рідкісна патологія, яку діагностували у пацієнта, потребувала двох складних і небезпечних для життя оперативних втручань. Симультанна операція тривала 3,5 години (термін теплової ішемії – 14 хв.) і потребувала не лише високотехнологічного обладнання, а й вміння, знань та злагоджених дій операційної бригади. Наша команда успішно впоралася із завданням", - йдеться на сторінці медзакладу.



Через три маленькі проколи хворого одночасно позбавили пухлини та каменя в нирці. Пацієнт почувається добре та вже перебуває вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському МТМО вперше в Україні виконали унікальну симультанну операцію з видалення коралоподібного каменя та гемангіоми нирки (нефролітотомія) лапароскопічним методом.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медиків.68-річний пацієнт звернувся до фахівців центру ендоурології Ковельського МТМО зі скаргами на домішки крові у сечі. Чоловіку пів року тому провели дистанційну літотрипсію каменя лівої нирки, проте стався рецидив.Обстеження на комп’ютерному томографі показали наявність в нирці коралоподібного каменя розміром 38х28 мм та доброякісного пухлинного утвору до 3 см в діаметрі з неоднорідним кровотоком у центрі, який знаходився на судинній ніжці лівої нирки.З метою виключення аневризми гілок лівої ниркової артерії лікарі зробили селективну нефроангіографію, яка підтвердила втрату зв’язку нирки з артерією."Досить рідкісна патологія, яку діагностували у пацієнта, потребувала двох складних і небезпечних для життя оперативних втручань. Симультанна операція тривала 3,5 години (термін теплової ішемії – 14 хв.) і потребувала не лише високотехнологічного обладнання, а й вміння, знань та злагоджених дій операційної бригади. Наша команда успішно впоралася із завданням", - йдеться на сторінці медзакладу.Через три маленькі проколи хворого одночасно позбавили пухлини та каменя в нирці. Пацієнт почувається добре та вже перебуває вдома.

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