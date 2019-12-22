На волинських пунктах пропуску – черги з 900 легковиків та 800 вантажівок
Сьогодні, 18:00
Черг на виїзд з України на двох волинських пунктах пропуску на кодоні з Польщею немає. А ось на в’їзд очікують сотні автомобілів – легкових та вантажних.
Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла речниця шостого Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні планують відмінити пільгове розмитнення авто. Наприкінці червня біля кордону з Україною утворилися величезні черги. Зокрема, на МПП «Устилуг» з польського боку на в’їзд чекало до півтори тисячі легкових автобілів, які очікували на розмитнення.
Станом на 29 червня на в’їзд чекають близько 900 легкових автівок.
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«На «Устилузі», в нас без змін: близько 900 автомобілів очікують з польського боку на в’їзд в Україну на розмитнення. На виїзд черг немає», – повідомила Вершиніна.
«На «Ягодині» черга вантажівок зменшилася, зараз їх близько 800, а було 1500. Через «Ягодин» лекгові автомобілі не пропускають на в’їзд і на виїзд з 27 червня. Лише вантажівки і рейсові автобуси», – додала речниця прикордонного загону.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла речниця шостого Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні планують відмінити пільгове розмитнення авто. Наприкінці червня біля кордону з Україною утворилися величезні черги. Зокрема, на МПП «Устилуг» з польського боку на в’їзд чекало до півтори тисячі легкових автобілів, які очікували на розмитнення.
Станом на 29 червня на в’їзд чекають близько 900 легкових автівок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нардеп з Волині пропонує залишити «нульове» розмитнення для певних категорій українців
«На «Устилузі», в нас без змін: близько 900 автомобілів очікують з польського боку на в’їзд в Україну на розмитнення. На виїзд черг немає», – повідомила Вершиніна.
«На «Ягодині» черга вантажівок зменшилася, зараз їх близько 800, а було 1500. Через «Ягодин» лекгові автомобілі не пропускають на в’їзд і на виїзд з 27 червня. Лише вантажівки і рейсові автобуси», – додала речниця прикордонного загону.
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