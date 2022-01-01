Арештували волинянина, який затягнув дівчину в закинуте приміщення та зґвалтував

Підозрюваного у зґвалтуванні волинянина взяли під варту. Він перестрів 18-річну дівчину на Ковельщині, яка поверталась додому, затягнув її в закинуте приміщення та зґвалтував.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури 49-річному волинянину повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України).За даними слідства, увечері 19 червня 2022 року зловмисник на території однієї з громад Ковельщини перестрів 18-річну дівчину, яка поверталась додому, затягнув її в закинуте приміщення та зґвалтував.Наступного дня чоловіка затримали.За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без можливості внесення застави.Довідково: згідно з санкцією ч.1 ст. 152 КК України зґвалтування карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.