Арештували волинянина, який затягнув дівчину в закинуте приміщення та зґвалтував

Арештували волинянина, який затягнув дівчину в закинуте приміщення та зґвалтував
Підозрюваного у зґвалтуванні волинянина взяли під варту. Він перестрів 18-річну дівчину на Ковельщині, яка поверталась додому, затягнув її в закинуте приміщення та зґвалтував.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури 49-річному волинянину повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України).

За даними слідства, увечері 19 червня 2022 року зловмисник на території однієї з громад Ковельщини перестрів 18-річну дівчину, яка поверталась додому, затягнув її в закинуте приміщення та зґвалтував.

Наступного дня чоловіка затримали.

За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без можливості внесення застави.

Довідково: згідно з санкцією ч.1 ст. 152 КК України зґвалтування карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: зґвалтування, Волинь, чоловік
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