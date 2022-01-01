На одному з проїздів волинської траси відкрили дві смуги руху. ФОТО

На ділянці автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) між селами Довгоноси та Старі Кошари Ковельського району відкрили для руху транспорту новозбудований лівий проїзд.Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.29 червня відбулись зміни в організації дорожнього руху ділянкою автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) між селами Довгоноси та Старі Кошари Ковельського району. Відтепер транспортні засоби, що прямують зі Сторони ПП «Ягодин», будуть проїздити цей відтинок «варшавки» по збудованому минулоріч лівому проїзду з двома смугами руху в цьому напрямку.Нагадаємо, що у 2021 році у рамках реконструкції на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області було проведено роботи з підвищення до першої категорії цієї 3-кілометрової ділянки міжнародного автошляху М-07. Зокрема, прокладали новий проїзд – провели підготовчі роботи, звели земляне полотно, влаштували тришарову основу та три шари асфальту. Торік відновили і існуючий проїзд. Стару дорогу поширили з 9-ти до 10,5 м метрів та вкрили трьома шарами асфальту, нанесли тимчасову дорожню розмітку.