Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО

Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
В обласному центрі Волині з настанням спеки встановили вуличні душі. Нині в місті працюють чотири водяні завіси.

Про це розповів Суспільному телефоном керівник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.

Три дерев'яні конструкції встановили на вулиці Ковельській (навпроти Волинського медичного інституту), на Театральному майдані та на проспекті Волі біля фонтану "Квітка". Ще одну водяну завісу розмістили в Центральному парку культури та відпочинку.
Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО

Зі слів Миколи Осіюка, перед встановленням водяних завіс комунальники провели їх налаштування: перевірили справність форсунок, пофарбували дерев'яні елементи, що потребували оновлення.

"Орієнтовно о 8:00-9:00 їх включають і о 21:00-22:00 вимикають. При зміні погоди, коли дощ, вуличні душі не працюватимуть", – зазначив начальник ЖКГ міськради.
Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО

Інших вуличних душів цьогоріч встановлювати не будуть.

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Теги: вуличні душі, Луцьк
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