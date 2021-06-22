Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО





Про це розповів Микола Осіюк.



Три дерев'яні конструкції встановили на вулиці Ковельській (навпроти Волинського медичного інституту), на Театральному майдані та на проспекті Волі біля фонтану "Квітка". Ще одну водяну завісу розмістили в Центральному парку культури та відпочинку.



Зі слів Миколи Осіюка, перед встановленням водяних завіс комунальники провели їх налаштування: перевірили справність форсунок, пофарбували дерев'яні елементи, що потребували оновлення.



"Орієнтовно о 8:00-9:00 їх включають і о 21:00-22:00 вимикають. При зміні погоди, коли дощ, вуличні душі не працюватимуть", – зазначив начальник ЖКГ міськради.



Інших вуличних душів цьогоріч встановлювати не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині з настанням спеки встановили вуличні душі. Нині в місті працюють чотири водяні завіси.Про це розповів Суспільному телефоном керівник департаменту ЖКГ ЛуцькрадиТри дерев'яні конструкції встановили на вулиці Ковельській (навпроти Волинського медичного інституту), на Театральному майдані та на проспекті Волі біля фонтану "Квітка". Ще одну водяну завісу розмістили в Центральному парку культури та відпочинку.Зі слів Миколи Осіюка, перед встановленням водяних завіс комунальники провели їх налаштування: перевірили справність форсунок, пофарбували дерев'яні елементи, що потребували оновлення."Орієнтовно о 8:00-9:00 їх включають і о 21:00-22:00 вимикають. При зміні погоди, коли дощ, вуличні душі не працюватимуть", – зазначив начальник ЖКГ міськради.Інших вуличних душів цьогоріч встановлювати не будуть.

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