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Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS
Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд доларів, відколи він обіймає посаду, і планують продовжити підтримку.

"У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та амуніції, протибатарейні радари, додаткову амуніцію до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", - сказав Джо Байден.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, йдеться про купівлю для України саме норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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Теги: Росія, Україна, війна
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