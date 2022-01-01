У Великій Британії назвали список міст, де може відбутися «Євробачення-2023»
Сьогодні, 13:35
У Великій Британії назвали короткий список із семи міст, де може відбутися «Євробачення-2023», яке проходитиме від імені України.
Про це повідомляє BBC, пише Громадське.
До списку потрапили Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформувала на основі «можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності». Восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.
Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні «Євробачення», зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.
Букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.
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Про це повідомляє BBC, пише Громадське.
До списку потрапили Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформувала на основі «можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності». Восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.
Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні «Євробачення», зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.
Букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.
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