У Великій Британії назвали список міст, де може відбутися «Євробачення-2023»





Про це повідомляє BBC, пише



До списку потрапили Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформувала на основі «можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності». Восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.



Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні «Євробачення», зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.



Букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великій Британії назвали короткий список із семи міст, де може відбутися «Євробачення-2023», яке проходитиме від імені України.Про це повідомляє BBC, пише Громадське До списку потрапили Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Короткий список сформувала на основі «можливостей міста та досвіду проведення події такого масштабу та складності». Восени організатори оберуть одне місто, яке прийматиме пісенний конкурс.Загалом 20 міст виявили зацікавленість у проведенні «Євробачення», зокрема Лондон та Белфаст, які у шортлист не потрапили.Букмекерські контори назвали Глазго та Бірмінгем фаворитами на проведення конкурсу, а в опитуваннях на фан-сайтах конкурсу фаворитами є Глазго та Манчестер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію