Розповіли, чи вистачить Україні газу на зиму

Розповіли, чи вистачить Україні газу на зиму
В Україні у газових сховищах все добре. Наповнення сховищах відбувається за планом - наразі вже понад 11 млрд кубометрів газу у наших підземних сховищах.

Про це заявив голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський, пише ТСН.

"Так, ми втратили десь 4-5% видобутку через військові дії", - зазначив експерт.

Водночас Закревський наголосив, що питання не у тому, чи вистачить нам газу, а у тому, що через можливі обстріли газової інфраструктури його не буде можливості отримати.

"Питання постає не у тому, чи вистачить нам газу у підземних сховищах і власного видобутку. Якщо прикинути, то ми спокійно наберемо у сховища до 13-14 млрд кубометрів газу і підтримаємо себе власним видобутком. Проблема полягає у тому, що удари по нашій газовій інфраструктурі можуть призвести до того, що газ ви не зможете отримати", - пояснив він.

Більше того експерт додав, що через зупинку прокачки російського газу через Україну до Європи може виникнути ситуація, коли нам доведеться перекачувати газ із газосховищ на заході країни до східних регіонів.

"Так склалося, що підземні сховища - це по суті старі родовища і так як у нас найстаріші газосховища і газогони у світі, то у нас у західному регіоні зосереджені основні запаси підземних сховищ. А східні регіони - там газові сховища маленькі і навіть, якщо ми накопичимо достатньо газу то при нульовому транзиті, коли РФ відключить постачання газу Європі і не буде тиску у магістральних газогонах, нам доведеться, як і у 2009 році, перекачувати газ з підземних сховищ західної України до східної. Це потребуватиме додаткових витрат газу, додаткові виробничі витрати і ми не можемо виключати того, що можуть бути удари по газорозподільчим сіткам", - зауважив Закревський.

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Теги: газ, Україна
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