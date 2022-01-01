 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Ждут, пока на Красную площадь прилетит»: росіяни обговорюють вибухи в Криму, – перехоплення ГУР

«Ждут, пока на Красную площадь прилетит»: росіяни обговорюють вибухи в Криму, – перехоплення ГУР
ГУР опублікувало перехоплення розмови бойовика псевдореспубік «Л/ДНР», в якій він обговорює з дружиною вибухи на військовому аеродромі в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.

«Народ на Росію пре вже. „Осоромилися на весь світ“, „чекають, поки в Москву на червону площу прилетить“ тощо. Коротше, немає вже того захоплення, яке було… Обламалися по саме не хочу», — коментує жінка.

Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ПВО ніхто у світі не буде купувати.

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує вирішення даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли..."

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Теги: Росія, Україна, війна
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