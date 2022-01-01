«Ждут, пока на Красную площадь прилетит»: росіяни обговорюють вибухи в Криму, – перехоплення ГУР





Про це повідомляє пресслужба



Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.



«Народ на Росію пре вже. „Осоромилися на весь світ“, „чекають, поки в Москву на червону площу прилетить“ тощо. Коротше, немає вже того захоплення, яке було… Обламалися по саме не хочу», — коментує жінка.



Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".



Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ПВО ніхто у світі не буде купувати.



Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує вирішення даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли..."



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ГУР опублікувало перехоплення розмови бойовика псевдореспубік «Л/ДНР», в якій він обговорює з дружиною вибухи на військовому аеродромі в окупованому Росією Криму.Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.«Народ на Росію пре вже. „Осоромилися на весь світ“, „чекають, поки в Москву на червону площу прилетить“ тощо. Коротше, немає вже того захоплення, яке було… Обламалися по саме не хочу», — коментує жінка.Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ПВО ніхто у світі не буде купувати.Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує вирішення даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли..."

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