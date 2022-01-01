В Україні через «Дію» можна буде купити житло в кредит





Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону, пише



Так, минулого тижня уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку. У першу чергу вона запускається для військових, для членів їхніх родин, для медиків, для вчителів, для науковців. І вже другим етапом будуть ВПО, а далі всі українці. Цей проєкт передбачає пільгову ставку від 3 до 7% для того, щоб можна було собі придбати житло.



"Інновація цієї послуги, окрім пільг у відсотках, полягає у тому що цю послугу можна буде отримати через "Дію". Не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, збирати довідки про доходи, ходити по банках, забудовниках. Просто в кілька кліків ви зможете в "Дії" надіслати запити в різні банки, автоматом акумулюється вся необхідна інформація після чого ви отримуєте документ електронний від банку, на яку суму ви можете отримати іпотеку. Далі з цим електронним документов ви можете звертатися до забудовників, обирати собі житло і після цього купувати його в іпотеку", - пояснив Федоров.



Він також зазначив, що проєкт передбачає купівлю житла з мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років.



Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії "Укрфінжитло" в рамках програми "Доступна іпотека", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Від жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як працюватиме програма "Доступна іпотека" в "Дії".Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону, пише ТСН Так, минулого тижня уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку. У першу чергу вона запускається для військових, для членів їхніх родин, для медиків, для вчителів, для науковців. І вже другим етапом будуть ВПО, а далі всі українці. Цей проєкт передбачає пільгову ставку від 3 до 7% для того, щоб можна було собі придбати житло."Інновація цієї послуги, окрім пільг у відсотках, полягає у тому що цю послугу можна буде отримати через "Дію". Не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, збирати довідки про доходи, ходити по банках, забудовниках. Просто в кілька кліків ви зможете в "Дії" надіслати запити в різні банки, автоматом акумулюється вся необхідна інформація після чого ви отримуєте документ електронний від банку, на яку суму ви можете отримати іпотеку. Далі з цим електронним документов ви можете звертатися до забудовників, обирати собі житло і після цього купувати його в іпотеку", - пояснив Федоров.Він також зазначив, що проєкт передбачає купівлю житла з мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років.Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії "Укрфінжитло" в рамках програми "Доступна іпотека", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Від жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

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