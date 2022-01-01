Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС





Про це



Оповіщення про НС



Запам’ятайте! Звуки сирен, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, дзвони церков на сполох означають сигнал цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!".



Почувши його, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор та прослухайте повідомлення місцевих органів влади.



У разі виникнення НС інформація про подію буде доступна і на офіційному сайті райдержадміністрації zrda.gov.ua.



Дії в перші години аварії



Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку.



Проведіть герметизацію приміщення. Закрийте вікна, двері, завісьте їх щільною тканиною. Закрийте вентиляційні люки, віддушини, заклейте щілини у віконних рамах.



Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декількашарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети) та приберіть до холодильника.



Створіть запас води, заливши її в посуд з кришками чи пробками.



Приготуйте найпростіші засоби спеціальної обробки - мило, мильний розчин.



Підготуйтеся до можливої евакуації.



Проінформуйте сусідів.



Уникайте паніки.



Тримайте постійно ввімкненими засоби передачі інформації, чекайте подальших повідомлень місцевих органів влади.



Безпечне харчування



- Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях.



- Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах.



- Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я.



- Воду використовуйте лише з перевірених джерел.



- Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.



Правила безпеки та особистої гігієни



- Намагайтеся якомога менше знаходитися на вулиці, а якщо є необхідність покинути приміщення - обов’язково одягайте засіб індивідуального захисту органів дихання, головний убір, плащ, чоботи, рукавички.



- Виходьте на вулицю лише на час, установлений режимом радіаційного захисту.



- Дітей на вулицю виводити не можна.



- Запобігайте потраплянню опадів на тіло й одяг.



- При поверненні додому помийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття, верхній одяг витрусіть, почистіть вологою щіткою та при можливості залиште поза приміщенням.



- Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, прополощіть ротову та носову порожнину 0,5% розчином питної соди.



- У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів



Йодна профілактика



- Починається негайно при загрозі радіаційного забруднення.



- Йодна профілактика проводиться шляхом прийому внутрішньо пігулок йодиду калію, а в разі відсутності - 5% настойки йоду.



- Оповіщення про початок та закінчення проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами влади.



Екстрений рюкзак



Покладіть в рюкзак або зручний для перенесення мішок наступні речі:



- документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення).



- гроші, кредитні картки.



- дублікати ключів від будинку, авто.



- комплект нижньої білизни, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавички, шарф. Зручне, надійне взуття.



- аптечка першої допомоги, зібрана згідно ваших потреб.

запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається.

запас питної води на 1-2 дні.



- посуд (казанок, фляга, ложка, кружка металева 0.5 л, розкладний стаканчик).



- сірники, запальничка.



- ліхтарик (краще кілька) і запасні батарейки до нього.



- засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір.



- сімейні цінності, реліквії, але в жодному разі не на шкоду всьому іншому.



Цей список не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам’ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім’ї не повинна перевищувати 50 кг.



На рюкзак прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання та кінцевого пункту евакуації власника.



На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню записка із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.



У Запорізькому районі у випадку аварії на Запорізькій АЕС будуть евакуйовані такі населені пункти:



Червонодніпровка, Біленьке, Біленьке Перше, Мар'ївка, Смоляне, Новосергіївка, Лисогірка, Уділенське, Канівське, Долинське, Бабурка, Високогірне, Канцерівка, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Хортиця, Розумівка, Нижня Хортиця, частково Широке, Водяне, Ручаївка, Зеленопілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі загрози виникнення або виникнення аварії на Запорізькій АЕС проводиться обов'язкова загальна евакуація населення у радіусі 50 кілометрів.Про це повідомили у Запорізькій районній державній адміністрації.Запам’ятайте! Звуки сирен, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, дзвони церков на сполох означають сигнал цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!".Почувши його, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор та прослухайте повідомлення місцевих органів влади.У разі виникнення НС інформація про подію буде доступна і на офіційному сайті райдержадміністрації zrda.gov.ua.Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку.Проведіть герметизацію приміщення. Закрийте вікна, двері, завісьте їх щільною тканиною. Закрийте вентиляційні люки, віддушини, заклейте щілини у віконних рамах.Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декількашарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети) та приберіть до холодильника.Створіть запас води, заливши її в посуд з кришками чи пробками.Приготуйте найпростіші засоби спеціальної обробки - мило, мильний розчин.Підготуйтеся до можливої евакуації.Проінформуйте сусідів.Уникайте паніки.Тримайте постійно ввімкненими засоби передачі інформації, чекайте подальших повідомлень місцевих органів влади.- Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях.- Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах.- Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я.- Воду використовуйте лише з перевірених джерел.- Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.- Намагайтеся якомога менше знаходитися на вулиці, а якщо є необхідність покинути приміщення - обов’язково одягайте засіб індивідуального захисту органів дихання, головний убір, плащ, чоботи, рукавички.- Виходьте на вулицю лише на час, установлений режимом радіаційного захисту.- Дітей на вулицю виводити не можна.- Запобігайте потраплянню опадів на тіло й одяг.- При поверненні додому помийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття, верхній одяг витрусіть, почистіть вологою щіткою та при можливості залиште поза приміщенням.- Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, прополощіть ротову та носову порожнину 0,5% розчином питної соди.- У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів- Починається негайно при загрозі радіаційного забруднення.- Йодна профілактика проводиться шляхом прийому внутрішньо пігулок йодиду калію, а в разі відсутності - 5% настойки йоду.- Оповіщення про початок та закінчення проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами влади.Покладіть в рюкзак або зручний для перенесення мішок наступні речі:- документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення).- гроші, кредитні картки.- дублікати ключів від будинку, авто.- комплект нижньої білизни, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавички, шарф. Зручне, надійне взуття.- аптечка першої допомоги, зібрана згідно ваших потреб.запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається.запас питної води на 1-2 дні.- посуд (казанок, фляга, ложка, кружка металева 0.5 л, розкладний стаканчик).- сірники, запальничка.- ліхтарик (краще кілька) і запасні батарейки до нього.- засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір.- сімейні цінності, реліквії, але в жодному разі не на шкоду всьому іншому.Цей список не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам’ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім’ї не повинна перевищувати 50 кг.На рюкзак прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання та кінцевого пункту евакуації власника.На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню записка із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.У Запорізькому районі у випадку аварії на Запорізькій АЕС будуть евакуйованіЧервонодніпровка, Біленьке, Біленьке Перше, Мар'ївка, Смоляне, Новосергіївка, Лисогірка, Уділенське, Канівське, Долинське, Бабурка, Високогірне, Канцерівка, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Хортиця, Розумівка, Нижня Хортиця, частково Широке, Водяне, Ручаївка, Зеленопілля.

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