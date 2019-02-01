За розстріл мітингувальників на Майдані судитимуть Януковича та ексміністрів





Про це



Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та 9 ексвисокопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.



Їм інкриміновано:



Розслідуванням встановлено, що колишній президент України, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, за підбурювання представників держави-агресора, створив організовану злочинну групу.



До її складу залучив колишніх Міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України, Голову Служби безпеки і його заступника, начальника ГУ МВС в м. Києві і його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут» та Міністра оборони України.



18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з рф, для силової протидії та розгону демонстрантів.



В першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.



Після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції».



А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП «Беркут».



Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. В тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн.



У зв’язку з тим, що обвинувачені з 2014 року переховуються на території рф та в окупованому Криму, досудове розслідування проводилося за відсутності підозрюваних (in absentia). Суд заочно відправив всіх обвинувачених під варту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні судитимуть колишнього президента та членів його злочинної групи за розстріл мітингувальників на Майдані.Про це повідомив Офіс Генпрокурора.Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та 9 ексвисокопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.Розслідуванням встановлено, що колишній президент України, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, за підбурювання представників держави-агресора, створив організовану злочинну групу.До її складу залучив колишніх Міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України, Голову Служби безпеки і його заступника, начальника ГУ МВС в м. Києві і його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут» та Міністра оборони України.18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з рф, для силової протидії та розгону демонстрантів.В першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.Після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції».А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП «Беркут».Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. В тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн.У зв’язку з тим, що обвинувачені з 2014 року переховуються на території рф та в окупованому Криму, досудове розслідування проводилося за відсутності підозрюваних (in absentia). Суд заочно відправив всіх обвинувачених під варту.

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