Курс валют у Луцьку 4 жовтня

Курс валют у Луцьку 4 жовтня
4 жовтня готівковий курс долара становить 38.05, продають його за 38.55.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.25, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають за 8.84.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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