Восьмирічний волинянин став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів

Артем Дмитрук став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів, який відбувся у Словенії.



Хлопець із Камінь-Каширського району, здобув три медалі, пише



Друге місце Артем посів у шахових бліцах, дві бронзи отримав під час ігор "рапід" і "Командний рапід".



Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн Ліги у складі "Kyivchessclub" Іван Гоменюк.



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