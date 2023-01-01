Восьмирічний волинянин став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів
Сьогодні, 22:19
Восьмирічний шахіст з Волині Артем Дмитрук став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів, який відбувся у Словенії.
Хлопець із Камінь-Каширського району, здобув три медалі, пише Суспільне.
Друге місце Артем посів у шахових бліцах, дві бронзи отримав під час ігор "рапід" і "Командний рапід".
Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн Ліги у складі "Kyivchessclub" Іван Гоменюк.
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Хлопець із Камінь-Каширського району, здобув три медалі, пише Суспільне.
Друге місце Артем посів у шахових бліцах, дві бронзи отримав під час ігор "рапід" і "Командний рапід".
Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн Ліги у складі "Kyivchessclub" Іван Гоменюк.
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