Восьмирічний волинянин став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів

Восьмирічний волинянин став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів
Восьмирічний шахіст з Волині Артем Дмитрук став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів, який відбувся у Словенії.

Хлопець із Камінь-Каширського району, здобув три медалі, пише Суспільне.

Друге місце Артем посів у шахових бліцах, дві бронзи отримав під час ігор "рапід" і "Командний рапід".

Тренує волинського шахіста дворазовий чемпіон клубної онлайн Ліги у складі "Kyivchessclub" Іван Гоменюк.
Восьмирічний волинянин став призером чемпіонату Європи зі швидких шахів

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Теги: Волинянин, призер, шахи
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