Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 4 жовтня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.



У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Вночі та ранком невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.



Народний прогноз погоди: погода 4 жовтня мала величезне значення: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень. Ясна погода у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 4 жовтня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі та ранком невеликий дощ, місцями гроза. Вдень - без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Вночі та ранком невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.погода 4 жовтня мала величезне значення: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень. Ясна погода у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

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